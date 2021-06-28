حسام زكى: الانتخابات تطورت وتعددت قوانينها مع اختلاف التحولات السياسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن المنطقة العربية قد شهدت تزايدا ملحوظا فى العمليات الانتخابية خلال السنوات الماضية والتى من المتوقع أن تشهد مزيدا من الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات المقبلة، موضحا أن هذا الأمر الذى يستدعى تضافر جهود كل الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الانتخابى للارتقاء بمستوى دعم ومساندة ومواكبة العمليات الانتخابية التى تُجرى فى دولنا العربية والعمل على تطويرها، بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها.

وإلى نص الكلمة

السيدات والسادة رؤساء وممثلى الإدارات الانتخابية فى الدول العربية

السيدات والسادة ممثلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية

السيدات والسادة الحضور،

يسعدنى فى البداية أن أرحب بكم جميعا فى افتتاح أعمال الملتقى الثالث للإدارات الانتخابية فى الدول العربية حول النظم الانتخابية، والذى تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بتاريخ 13 سبتمبر 2015 والذى رحب بعقد ملتقى موسع حول الانتخابات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة تشارك فيه كل الهيئات والإدارات الانتخابية العربية والمنظمات الإقليمية والدولية الرائدة فى مجال الانتخابات.

يأتى انعقاد هذا الملتقى تتويجا للتعاون القائم بين الجامعة والأمم المتحدة فى مجال الانتخابات، واستكمالاً لما تم فى الملتقيين الأول والثانى اللذين عُقدا عامى 2016 و2018 واستضافتهما الجامعة العربية، حيث وضع الملتقى الأول حجر الزاوية لبداية تعاون وثيق بين الجهات المعنية بالانتخابات فى الدول العربية، وشكَّل الإطار الرئيسى الذى يجمع الإدارات الانتخابية فى الدول العربية بحضور المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة فى المجال الانتخابى، كما مثّل الملتقى الثانى فرصة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب واستخلاص الدروس المستفادة فى موضوع تسجيل الناخبين، مما ساهم فى تعزيز وتوثيق أواصر التعاون فيما بين الإدارات الانتخابية من جهة، وبينها وبين المنظمات الدولية والإقليمية من جهة أخرى، الأمر الذى من شأنه أن يساهم فى تطوير الممارسات الانتخابية المستقبلية للدول العربية.

السيدات والسادة

لقد تطورت العمليات الانتخابية وتعددت أنظمتها وقوانينها مع اختلاف النظم الانتخابية من دولة لأخرى طبقا للنظام السياسى والدستورى والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها كل دولة.

وقد شهدت منطقتنا العربية تزايدا ملحوظا فى العمليات الانتخابية خلال السنوات الماضية والتى من المتوقع أن تشهد مزيدا من الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات المقبلة، الأمر الذى يستدعى تضافر جهود كل الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الانتخابى للارتقاء بمستوى دعم ومساندة ومواكبة العمليات الانتخابية التى تُجرى فى دولنا العربية والعمل على تطويرها، بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها.

تتناول الدورة الحالية للملتقى موضوعا هاما وهو موضوع: "النظم الانتخابية فى الدول العربية"، فالنظام الانتخابى هو أساس العملية الانتخابية والتى بجورها تعتبر الركن الأساسى فى الانتقال السلمى للسلطة، فهى الآلية التى يتم من خلالها تحديد كيفية إجراء الانتخابات والاستفتاءات وكذلك كيفية احتساب نتائجها والتى تنتهى إلى تحويل أصوات الناخبين إلى ممثلين منتخبين فى مواقع اتخاذ القرار.

وفى هذا الإطار، فإن الممارسات الانتخابية السابقة تؤكد أهمية مراعاة النظم الانتخابية لضمان التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع بما فى ذلك المرأة والشباب والأقليات، بالإضافة إلى الأحزاب المشاركة فى العملية السياسية، الأمر الذى يسهم فى انتخاب ممثلين نيابيين قادرين على تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته وطموحاته، والإسهام فى وضع الأسس المتينة للديمقراطية المستدامة.

وأننى على ثقة أن هذه النخبة المتميزة المشاركة فى هذا الملتقى ستشارك بفاعلية فى إثراء النقاش والحوار البنّاء لبحث سبل مواجهة العديد من التحديات التى تواجه العمليات الانتخابية التى تشهدها الدول العربية.

فى ختام كلمتى أتمنى لكم النجاح فى أعمال الملتقى والخروج بتوصيات ونتائج هامة لفائدة الجهات العاملة فى مجال الانتخابات فى المنطقة العربية.