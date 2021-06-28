البرلمان يحيل ضوابط اقتناء الكلاب للجان النوعية

جدة - نرمين السيد - وضمت الموافقات قانون الطوارئ الطبية بعد إعادة المداولة على المادة الخامسة بتحديد مدة الشخصيات العامة فى مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، كما وافق نهائيًا على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، وقانون الصكوك السيادية، وقانون المحكمة الدستورية العليا، قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

يأتى ذلك فى القوت الذى أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد بهاء شلبى بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجينى بشأن إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، للجان النوعية.

وشهدت الجلسة العامة، ممازحة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة قائلاً: "اليوم يوم الرياضة العالمى"، على خلفية التصويت على مشروعات القوانين "وقوفا".