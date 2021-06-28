قيادية بمستقبل وطن: إنجازات السيسى الاقتصادية أحدثت نهضة فى كافة المجالات

جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بالإنجازات التى تم تحقيقها منذ تولى الرئيس السيسى الحكم نمذ 7 سنوات، وبمناسبة حلول الذكرى الثامنة لـ ثورة 30 يونيو.





وأضافت أن مصر شهدت تدشين العديد من المشروعات والمبادرات الهامة، وهو ما ساهم فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات أعلى للنمو.

وأوضحت نوار، فى بيان لها اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سعى منذ توليه الحكم وحتى الآن فى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى كان يعانى من تباطوء فى معدلات النمو إلى أن وصل إلى 2% فى عام 2013، ولكن بفضل الانجازات الاقتصادية التى تحققت فى عهد الرئيس وصلت معدلات النمو الاقتصادى فيما قبل جائحة كورونا الى 5.6%.

وأكدت القيادية بحزب مستقبل وطن، أن ذلك تحقق بفضل مجموعة السياسات الاصلاحية التى طبقت بدءاً من الإصلاح الاقتصادى ومجموعة الإصلاحات الخاصة بالقوانين والسياسات التى تدعم الاستثمار سواء للمستثمرين المحليين أو الاستثمار الأجنبى المباشر، وكذلك الإصلاح الهيكلى.

وذكرت نوار، أن مجموعة الإصلاحات التى تمت مكنت الاقتصاد المصرى من الصمود أمام جائحة كورونا، فمصر من الدول القليلة التى استطاعت تحقيق معدلات نمو موجبة 3.5% أثتاء الجائحة، بجانب بلغ حجم الاستثمارات العامة خلال فترة حكم الرئيس حوالى 2.4 تريليون جنيه لمختلف القطاعات وذلك لعدد (14762) مشروعاً.

ولفتت نوار إلى أن المشروعات والمبادرات القومية مثل تطوير الريف المصرى، وتطوير العشوائيات، تعد من أهم المشروعات التى تمت فى عهد الرئيس السيسى، حيث حققت نقلة النوعية فى تحسين المستوى المعيشى سواء للمواطنين قاطنى الريف المصرى أو المناطق العشوائية وذلك بتخفيض معدلات الفقر وإتاحة مختلف الخدمات الأساسية من مياة شرب نظيفة وصرف صحى وكهرباء وتوفير سكن ملائم ومناسب وحياة كريمة لهؤلاء.