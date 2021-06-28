مفتى الجمهورية مهنئا السيسى: ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى العظيم؛ بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.





وقال مفتى الجمهورية فى كلمته التى وجهها للشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو: "نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع الشعب المصرى إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة، والإصرار والعمل والإنتاج؛ من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات، لتحقيق التنمية والاستقرار فى مختلف ربوع وطننا الغالى مصر".

وأضاف المفتى أن "ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصرى العظيم، الذى رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب".

ودعا مفتى الجمهورية فى كلمته جموعَ الشعب المصرى إلى وحدة الصف والهدف، والتكاتف التام خلف قيادته السياسية فى مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والتحديات التى تواجه الوطن، للعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن مصرنا الحبيبة لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب.

وأكد أن التحلى بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التى يجب التمسك بها فى حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وقوى الشر، داعيًا المولى- عز وجل- أن يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وخير أجناد الأرض من كل مكروه وسوء.