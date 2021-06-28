وزير القوى العاملة : توفير 4027 فرصة عمل برواتب تتراوح ما...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4027 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 73 شركة ومصنع قطاع خاص فى 14 محافظة لشغلها خلال شهر يوليو 2021 .

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 14 محافظة هي : القاهرة ، والشرقية، والقليوبية ، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية ، ودمياط ، والأقصر ، وأسوان ، والبحيرة ، والإسماعيلية ، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يونيو 2021 في النشرة السابقة وعددها 410 فرصة عمل.

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 435 فرد أمن ذكور ، و 18 فرد أمن من الإناث براتب يصل 3300 جنيه ، و 50 مشرف أمن ، و 25 عامل نظافة براتب 2500 جنيه.

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في 3 مهندس ميكانيكا ، و 3 كيميائي ، ومهندس مدنى براتب 5500 جنيه ، و 6 عمال مخازن ، و7 فرد أمن ، و 20 مندوباً ، و 20 سائق رخصة أولى ، ومهندس تصميم براتب يصل لـ 6000 جنيه ، و 10 مساعد ماكينة ، و20 مساعد قص ، و3 فنى صيانة ، و5 فنى إنتاج ، و6 عمال مكبس ، و 28 عمال اوفر وسنجر واورليه ، و 3 عامل تشطيب ، و 35 عامل ، و 2 حداد ، و7 عمال تركيبات ، و3 ترزي خبرة ، و2 ميكانيكي ، و10 فنى نسيج .

كما تم توفير فرص عمل بالسويس ، تمثلت في 40 فنى تشغيل ، و 20 عامل عادي ، و 20 عامل فرز ، و 30 عامل تعبئة وتغليف ، و 10 فنى كهرباء ، و 30 عامل إنتاج .

وفي الدقهلية يوجد 7 أخصائي ، و7 منسق ميداني ، و 8 مندوب تسويق ، ومندوب مبيعات ، وسائق ، و 5 فرد أمن ، و 6 عامل نظافة .

كما تم توفير فرص عمل بالمنوفية شملت : 200 عامل ماكينة ، و 100 عامل جودة ، و 50 عامل تعبئة ، و 100 عامل مساعد ، و 2 عاملة بيع ، وأمين مخازن ، و 800 عامل خياطة براتب يصل لـ 4000 جنيه ، و4 تمريض ، و 5 مساعد تمريض ، و 10 عامل سنجر ، و 40 عامل إنتاج ، و 10 عامل مكواة ، و 65 عامل اورليه ، و 2 سكرتيرة ، و 2 فنى تبريد وتكييف ، و 5 مشرف إنتاج ، و 2 عامل لمعمل تحاليل طبية .

وفي دمياط يوجد فرص عمل لـ 25 منسق ميداني ، و 10 عامل خدمات ، و 5 مندوب مبيعات .

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت : سكرتيرة ، و 2 فنى تبريد وتكييف ، و 2 سائق درجة أولى ، و مندوب أصناف ، و 6 عامل إنتاج ، و4 مدرسة ، و4 مشرفة أتوبيس ، و 4 دادة لحضانة أطفال ، ومكوجى ، ومشرف مبيت لجمعية تنمية المجتمع.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالبحيرة مجموعة من فرص العمل شملت : 7 فنى جودة ، و 23 عامل سنجر اورليه واوفر ، و 10 فنى نسيج ، و7 مساعد ، و 2 مشرف عمال ، و5 عمال مخازن ، و 10 نساج ، و 4 عامل مطابع ، و 15 مندوب مبيعات ، وسائق ، و 4 أخصائي تمويل ، و 20 أخصائي ائتمان ، و 14 عامل إنتاج ، و 2 فنى صيانة ، و 2 أمين مخزن .

وفي المنيا يوجد 900 فرصة عمل متاحة ، منها : 100 عامل خياطة ، و10 عامل تعبئة ، و 115 مشرف أمن ، و 360 فرد أمن ، و 7 أخصائي تمويل ، و4 مشرف إنتاج ، و موظف استقبال ، و2 سكرتيرة ، و 5 مدرب حاسب آلي ، و5 منسق قروض ، و 2 أخصائي ائتمان ، و 20 عامل إنتاج ، و 4 خباز ، و سائق كلارك ، و فنى كاوتش ، و فنى صيانة كهرباء ، وعامل خدمات .

ووفرت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية فرص عمل شملت : 90 عامل إنتاج ، و 40 عامل مغسلة ، و 140 عامل خياطة ، و 50 خياط تحت التدريب .

أما الشرقية فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : 203 فرد أمن ، و 3 مراجع حسابات ، و 13 مسئول مالي ، و 50 عامل إنتاج ، و 15 نساج ، و 2 محاسب ، و و 6 أخصائي تمويل ، و 2 عامل دهان ، و سائق .

كما تم توفير فرص عمل شملت ، 6 موظف استعلامات ، و 9 تمريض ، و2 مهندس كهربائي ، و 2 مهندس ميكانيكا ، ومحصل ومسئول تمويل ، وعامل إنقاذ حمام سباحة، وسباك وكهربائي، وفني تبريد وتكييف بمحافظات الغربية والأقصر وأسوان .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :