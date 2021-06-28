انطلاق الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش بمشاركة وزير الخارجية

انطلق قبل قليل، الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، وذلك لبحث الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التنظيم الإرهابي.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صور تبرز الوزراء المشاركين في الاجتماع الموسع الذى تحتضنه إيطاليا، وأضاف بالقول "الآن في روما وزير الخارجية سامح شكرى يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش لبحث الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التنظيم الإرهابي."

كما يعقد وزير الخارجية عدة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات روما لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.