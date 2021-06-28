التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية النيجر هاسومى مسعودو، للتباحث حول الملف الثنائى والقضايا الإقليمية المختلفة، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى روما لحضور الاجتماع الوزارى الموسع للتحالف الدولى ضد داعش.
ويقوم وزير الخارجية حاليًا بزيارة إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، والذي يعقد اليوم بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتحالف لبحث الجهود المشتركة للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.
كما أنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري في الاجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف، للتأكيد على الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية النجير القضايا الإقليمية على هامش اجتماعات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.