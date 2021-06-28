منتخبات مصر تُزين طوكيو الشهر المقبل.. مشوار حافل لكرة اليد والميدالية في الطريق.. وفراعنة القدم يسعون لتحقيق انجاز تاريخي

/637732/منتخبات-مصر-تزين-طوكيو-الشهر-المقبل-مشوار-حافل-لكرة-اليد-والميدالية-في-الطريق-وفراعنة-القدم-يسعون-لتحقيق-انجاز-تاريخي

تعد أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ هي محط أنظار مشجعين الرياضات المختلفة حول العالم، خلال الفترة المقبلة، حيث يتبقى أيام قليلة على بدء الحدث الرياضي الأهم عالميا. تبدأ أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ يوم ٢٣ يوليو وتستمر حتى يوم ٨ أغسطس، وتقام دورة الألعاب الأولمبية كل ٤ سنوات، وكان من المقرر أن تبدأ تلك الدورة من الأولمبياد الموسم السابق ٢٠٢٠، ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

تاريخ مصر في الأولمبياد

تمتلك مصر تاريخ حافل في دورة الألعاب الأولمبية، حيث حصلت مصر على ٣٢ ميدالية في جميع دورات الألعاب الأولمبية، وكان أخرها النسخة التي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو، حيث توجت مصر بثلاث ميداليات.

تعد هذه النسخة من الأولمبياد هي الأفضل بالنسبة للجماهير المصرية، حيث تأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ العديد من المنتخبات المصرية في الألعاب الرياضية المختلفة، كما تأهل العديد من اللاعبين المصريين في الألعاب الأولمبية الفردية، ويعرض موقع دوت الخليج المنتخبات الجماعية المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية:

المنتخبات المتأهلة إلى "أولمبيات طوكيو 2020"

تأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢١، المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وجاء ذلك التأهل بعد الفوز ببطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام، حيث استطاع أبناء النيل من الفوز على نظيرهم المنتخب الكوت ديفواري، في نهائي أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام، بنتيجة٢/١، وحقق منتخبنا الوطني بهذا التأهل رقما قياسيا في التأهل إلى الأولمبياد، حيث تأهل ١٣ مرة إلى الأولمبياد الصيفية.

منتخب اليد في طوكيو 2021

كما تأهل المنتخب الأولمبي لكرة اليد، وذلك بعدما استطاع حصد بطولة إفريقيا على حساب المنتخب التونسي، حيث أقيم نهائي البطولة الإفريقية في دولة تونس، ومع ذلك استطاع منتخبنا الوطني من التتويج باللقب من قلب الدولة المستضيفه(تونس)، لتصبح تلك البطولة هي السابعة في تاريخ الفراعنة، وتضم قائمة مصر كل من المنتخبات التالية: الدنمارك والسويد والبحرين واليابان والبرتغال.

منتخب تنس الطاولة

وتأهل المنتخب الأولمبي لتنس الطاولة، حيث تأهل منتخبي الرجال والسيدات إلى أولمبيات طوكيو ٢٠٢١، وذلك بعدما حقق المنتخبين الفوز بدورة الألهاب الأولمبية الإفريقية، والتي أقيمت في دولة المغرب.كما تأهل العديد من اللاعبين المصريين في المنافسات الفردية لتنس الطاولة.

كما تأهل منتخب السلاح إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢١، وذلك بعدما فازوا ببطولة كأس العالم للسلاح، وتوجوا بالميدالية الذهبية. منتخب السلاح: تأهل منتخبي السلاح للرجال والسيدات إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك بعدما حصلوا على بطولة كأس العالم للسلاح، وحققوا الميدالية الذهبية في فبراير 2020، ضمن منافسات سلاح الشيش. تقام فعاليات دور الـ64 من منافسات السلاح للرجال والسيدات، يوم 26 يوليو في تمام الساعة الثانية فجرا(2 ص)، وتنتهي في تمام الساعة التاسعة صباحا(9 ص).