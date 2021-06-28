/637719/ما-ينوب-المخلص-إلا-تقطيع-هدومه-مصرع-ربة-منزل-إثر-فض-مشاجرة-بين-سلايف-في-الفيوم

مشاكل «السلايف» لا تنتهى خاصة إن كانوا في ذات البيت، ويظهر ذلك في بعض القرى الريفية نظرا لاعتياد الأبناء الزواج في منزل الأسرة، ومن هنا تزداد المشاكل يوما بعد يوم، ومع تزايد المشاكل يضطر الأهل والجيران للتدخل لفضها مهما كانت النتيجة أو الضرر الذي سيقع عليهم وهو معروف عن الشعب المصري كنوع من الشهامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ربة منزل إثر مشاجرة بين سلايف الفيوم

وشهدت محافظة الفيوم، مقتل ربة منزل في فض مشاجرة من هذا النوع، إذ تطورت الخلافات وتحولت لمشاجرات كبيرة بالعصا والأحجار، بين ربة منزل وسلفتها في قرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، ورغم تكرار ذهابهما إلى لقسم الشرطة فإنّ ذلك لم يوقف شجارهما الدائم، وتطورت المشاجرات بينهم إلى تعدي بالضرب والتراشق بالطوب، وحينما تدخلت إحدى جيرانهما لفض المشاجرة أصيبت بضربة حجر على رأسها فسقطت غارقة في بركان من الدماء وتوفيت في الحال.

فض شجار بين سلفتين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، يفيد ورود بلاغاً من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إطسا،بشأن مقتل سيدة نتيجة إصابتها بضربة حجر على الرأس خلال تدخلها لفض مشاجرة بين جارتها وسلفتها، لتسقط شهيدة لشهامتها بقرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا.

ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه

وأكدت التحريات الأولية التي أشرف عليها العقيد محمد بكري صوفي، مفتش مباحث مركز إطسا، وأجراها المقدم أحمد الشريف، رئيس مباحث المركز، أنّ المتوفية تدعى «ممتازة.ع.ح» وأنّها تدخلت لفض مشاجرة بين سلفتين من جيرانها من عائلة «غزاوي» وهما يتشجران بسبب خلافات المصاهرة والجيرة، وخلال محاولتها فض الشجار أصيبت بضربة من حجر «بلوك» في رأسها فسقطت غارقة في دمائها وجرى نقلها إلى المستشفى، ولكن تبين وفاتها إثر الضربة التي تعرضت لها.

حبس ربة منزل قتلت جارتها في مشاجرة بينها وبين سلفتها

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث عن الواقعة، أن السلفتين دائمًا ما تنشب بينهما مشاكل بإستمرار، كانت آخرها منذ أيام قليلة، وتم القبض على كلتيهما في مركز إطسا، وتم الإفراج عنهما بعد التصالح والاتفاق على عدم التشاجر مرة أخرى، إلا أنّ الخلاف تجدد بينهما مجدداً وتطور إلى تراشق بالبلوك الأبيض، وخلال محاولة جارتهن فض الشجار، ألقت «ز.م» قطعة من البلوك فأصابت جارتهم فأودت بحياتها في الحال.

وجرى ضبط «ز.م» بتهمة القتل الخطأ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.