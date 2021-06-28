خالد الغندور: أنا زملكاوى بس للحق ضربة جزاء طاهر محمد طاهر صحيحة«مليون فى المية»

/637724/خالد-الغندور-أنا-زملكاوى-بس-للحق-ضربة-جزاء-طاهر-محمد-طاهر-صحيحةمليون-فى-المية

تحدث الإعلامي خالد الغندور، عن نجوم الأهلى عقب تأهلهم للمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا وذلك بعد تحقيق المارد الأحمر الفوز علي فريق الترجي التونسي.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات خالد الغندور:

وقال الغندور خلال برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم قائلا، "من زملكاوى صميم لنجوم الأهلى إيه يارجالة اللى أنتو عاملنيه ده.ما كفاية بطولات بقى كفااااااية بطووولاااااات".

وتابع قائلاً، "حرام عليكم كسبتوا الترجي 3 موسيماني الندير الفني للفريق عامل شغل رائع داخل الفريق واللى يقول عليه معندوش فكرة يبقى مينفعش نصدقه، المدرب عامل شغل عشرة على عشرة ".

وأختتم قائلاً "أنا زملكاوى ولو لقيت خطأ تحكيمى لصالح الأهلى مش هسكت، بس للحق ضربة جزاء طاهر محمد طاهر سليمة مليون فى المية والطرد كمان سليم مليون فى المية".

داف النادي الأهلي في مباراة الترجي

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

ومن ناحيه اخري قد قرر سيد عبد الحفيظ المدير الفني للنادي الأهلي فرض مكافأت كبيرة للاعبي الفريق بعد إكتساح الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض وليد سليمان أمس الأحد في مران الفريق ، للإصابة في العضلة الأمامية واللاعب أجرى اشاعة وفي انتظار خروجها وعرضها على الجهاز الطبي للفريق لتحديد مدة اصابته.

شارك وليد سليمان في مباراة الترجي التونسي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وظهر بشكل قوي في أخر أجواء المباراة في العديد من التمريرات الحاسمة لمحمود كهربا، والضغط علي الترجي من الأمام.

الكاف يختار مجدى أفشة كأفضل لاعب

اختارت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على "تويتر"، محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى كأفضل لاعب فى مباراة الترجى التونسى التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، ليصعد للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى، ويستعد لمباراته المقبلة أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقي.