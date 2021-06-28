/637727/عزاء-اعتماد-خورشيد-بالمنزل-وقاصر-على-الأسرة-والأقارب

أعلن إيهاب خورشيد مساء الأحد، وفاة والدته المنتجة اعتماد خورشيد إثر إصابتها بالتهاب رئوي، عن عمر يناهز 82 عامًا، ودفن الجثمان بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

دوت الخليج يكشف مكان تلقي أسرة المنتجة الراحلة اعتماد خورشيد العزاء.

أسرة اعتماد خورشيد تتلقى عزائها بالمنزل

وعلم دوت الخليج، أن أسرة الراحلة اعتماد خورشيد سيتلقون العزاء اليوم الإثنين في المنزل، وأنه سيكون مقتصرًا على الأسرة والمقربين.

وكان إيهاب كشف أن والدته تم نقلها منذ فترة إلى المستشفى وتم حجزها بالعناية المركزة لفترة من الوقت، حيث قرر الأطباء خروجها بعد تحسن حالتها الصحية، لتعود أمس وتدهور حالتها الصحية.

معاناة اعتماد خورشيد مع الالتهاب الرئوي

وأضاف إيهاب خورشيد: "هي كانت تعبانة منذ فترة طويلة بالتهاب رئوى ولديها ضيق تنفس، وكان دايمًا معاها جهاز الأكسجين بتاعها لما بينقص بتستخدمه، وكنا خليناها قاعدة في أحد الفنادق القريبة من المطار، وقعدت 3 أيام هناك.

وتابع خورشيد: "تعبت ومكنتش قادرة تاخد نفسها بسبب أن الرئة عندها تعبانة جدًا، وده نتيجة فشل رئوى، وأخذناها عشان نوديها المستشفى ولكنها فارقت الحياة ونحن في الطريق".

أبرز أعمال اعتماد خورشيد

اعتماد خورشيد فنانة ومنتجة، من مواليد عام 1935م، وهي زوجة والد الفنان الراحل عمر خورشيد، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، كما أنها أسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".