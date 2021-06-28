/637739/مباراة-الأهلي-الفرصة-الأخيرة-لمدرب-بيراميدز قبل-الإقالة

يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام بيراميدز في المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز ، تأتي تلك المباراة بعد أن خسر النادي السماوي من الرجاء المغربي ، ويكشف دوت الخليج مصير المدرب رودلفو أروابارينا.

وعلم دوت الخليج أن مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها في الأول من شهر يوليو القادم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون في الدوري الممتاز أخر فرصة للمدرب الإرجنتيني مع النادي السماوي.

مباراة الأهلي الفرصة الأخيرة لمدرب بيراميدز

وتهدد مباراة الأهلي القادمة مدرب بيراميدز بالرحيل عن النادي السماوي في حالة الخسارة من المارد الأحمر ، استقر مسئولي النادي على رحيل رودلفو أروابارينا بنهاية الموسم ، ولكن الأمر قد يتم تعجيله في حالة تحقيق نتيجة سلبية في مباراة الخميس.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بثلاثية دون رد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.