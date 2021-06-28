محافظ البحيرة يتابع أعمال محطة مياه الرحمانية الجديدة بتكلفة 550 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ البحيرة هشام آمنة اليوم الإثنين، أعمال محطة مياه المجد بالرحمانية بطاقة 5 آلاف م3/يوم بنظام الأغشية الليفية بتكلفة إجمالية بلغت 550 مليون جنيه، والتى ستخدم 70 ألف نسمة.





وأشار محافظ البحيرة فى بيان اليوم إلى أهمية المحطة ودورها فى القضاء على ضعف وانقطاع المياه بالمناطق المستهدفة وتلبية وتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية ووصولها إلى جميع المناطق بأطراف القرى والعزب والنجوع والمناطق النائية والمحرومة.

وأكد أن ما شهدته المحافظة فاق بكثير ما كان يتطلب تحقيقه عقودا كاملة، إذ شهدت طفرة وثورة فى كل المجالات وعلى جميع الأصعدة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

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