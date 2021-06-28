إطلاق مشروع التصنيف العربى للجامعات بهدف تحسين مُخرجات التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إنه سيتم عقد اجتماع لإطلاق مشروع التصنيف العربى للجامعات، والذى جاء بمبادرة من جمهورية العراق لوضع تصنيف للجامعات العربية فى عام 2018 واستضافتها لورشة عمل فى بغداد لوضع الإطار العام ومعايير التصنيف الأولية، واعتمد وزراء التعليم العالى والبحث العلمى وثيقته النهائية خلال الدورة السابعة عشر التى استضافتها جمهورية مصر العربية فى ديسمبر 2019، والتى تضمنت توصية للجنة الثلاثية المعنية بالتصنيف (الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- اتحاد الجامعات العربية) لوضع خطة تنفيذية لمشروع التصنيف العربى للجامعات.





وأفادت بأنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم خلال الاجتماع بين أطراف اللجنة الثلاثية المعنية بالتصنيف، كما سيعقد على هامش مراسم التوقيع الاجتماع الأول لمجلس إدارة التصنيف لبحث الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروع. وتطرقت إلى أهمية مشروع "تصنيف عربى للجامعات" الذى يستهدف تحسين مُخرجات التعليم العالى العربى من خلال بناء القدرات التنافسية للجامعات العربية، ومد جسور التعاون الأكاديمى والبحثى بين الجامعات العربية، وتسويق الجامعات محلياً وعربياً ودولياً، ومساعدة أصحاب المصالح فى اختيار الجامعة، وتسريع دخول الجامعات العربية فى الاعتماد الأكاديمى، وتبنى الممارسات العالمية لتطوير جودة الأداء العلمى والأكاديمى البحثى للمؤسسات التعليمية بما ينسجم مع التغيرات الإقليمية، والمساهمة فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى العربية، والذى تم بناء محاوره وفق المعايير العالمية للتصنيفات الحالية، مع مراعاة ظروف الجامعات العربية وخصوصيتها وخصوصيات المُجتمعات العربية التى تختلف فى العديد من الجوانب مع الجامعات الأجنبية. وأعربت عن تقديرها للجهود المبذولة والتعاون المثمر من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية للعمل فى الإعداد للمشروع وتنفيذه. وكذلك قدمت الشكر لاتحاد الجامعات العربية على تعاونه للتنسيق لتوفير الدعم المالى اللازم المقدم من مؤسسة كورسيرا العالمية لإنشاء البنية التحتية للمشروع المزمع إطلاق نسخته التجريبية الأولى خلال النصف الثانى من عام 2021. ودعت أبو غزالة فى ختام تصريحها كافة الجامعات العربية للمشاركة فى التصنيف العربى للجامعات.

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