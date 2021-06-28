القوي العاملة: التفتيش علي 376 منشأة وتحرير 31 محضر مخالفة قانون...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بعمل زيارات تفتيشية علي 376 منشأة ، تم خلالها تحرير 31 محضر مخالفة قانون العمل، وذلك من خلال مفتشى العمل علي 294 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 14 محضراً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 82 منشأة ، وتحرير 17 محضراً للمنشآت المخالفة ، كما قامت بمتابعة 143 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 761 شاباً ، منهم 44 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 1880 شاباً، فضلا عن عقد ندوتين لتوعية للعمال حضرها 45 عاملا.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال مايو الماضي، قامت المديرية بإستخراج 702 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 850 رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 29 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وتم تحويل 9 منها للقضاء ، و 19 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 84 ألف جنيه لـ 27 عاملاً ، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4300 عامل غير منتظم .
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