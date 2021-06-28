/637734/أحمد-السعدني-ينضم-لطاقم-عمل-فيلم-الجوهرجي

انضم الفنان أحمد السعدني، لأسرة فيلم "الجوهرجي" مع كلًا من محمد هنيدي، وآسر ياسين، ومنى ذكي وتجري الشركة المنتجة العمل حاليا لترشيح باقي النجوم المشاركين فيه.

دوت الخليج يكشف انضمام السعدني لفيلم الجوهرجي

يُعد فيلم «الجوهرجي» أول عمل سينمائي يجمع بينه وبين الفنان الكوميدي، محمد هنيدي بعد 15 سنة، منذ آخر فيلم قدماه معا تحت اسم "وش اجرام" ويجسد السعدني خلال أحداث العمل دور طبيب، ومن المقرر أن يبدأ خلال الفترة المقبلة التحضير لدوره، لكي ينتهي من تصويره في أقرب وقت.

ومن المقرر البدء في تصوير العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء المخرج إسلام خيري من معينة أماكن التصوير، بالإضافة إلى انتهاء الجهة المنتجة لإبرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة العمل، بجانب هنيدي ومنى زكي وريم مصطفى وآسر ياسين وعارفة عبد الرسول وأحمد السعدني، وهو من تأليف عمر طاهر.

أدوار أبطال فيلم الجوهرجي

كما انضمت الفنانة عارفة عبدالرسول مؤخرا الى فيلم الجوهرجي بدور خادمة بشكل كومدي اذ تبدأ التحضيرات للتصوير خلال الفترة المقبلة من خلال اجراء البروفات اللازمة، بينما تجسد منى زكي دور زوجة محمد هنيدي التي تحدث بينهم العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، أما عن اسر ياسين فيقد شخصية طبطي نفسي .

أحمد السعدني يشارك في بطولة 3 أعمال سينمائية

الجدير بالذكر أن السعدني يشهد تلك الفترة حالة من الازدهار الفني اذ يقدم دور البطولة في ثلاث أعمال اخرين غير فيلم "الجوهرجي"، فيشارك في فيلم 200 جنية تدور أحداث فيلم 200 جنيه في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة، ولكن تربطهم هذه العملة الورقية فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

ويشارك أيضا في فيلم بعنوان "وادي الموت" الذي تدور أحداثه في إطار الأكشن، ويتم تصويره بين القاهرة ودبي، والعمل بطولةعلي ربيع، مصطفى خاطر، سارة الشامي، إلياس الخبولي، دانا حلبي، محمد القاضي، وإخراج أحمد البدري، ومن ناحية اخرى ينتظر السعدني عرض فيلمه الجديد "العنكبوت" الذي يظهر به كضيف شرف أمام أحمد السقا.