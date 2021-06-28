/637744/هناء-سرور-زيارة-السيسى-للعراق-تاريخية-وتؤكد-حرص-مصر-على-مصلحة-الشعوب

أشادت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب بالزيارة التاريخية الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما، مؤكدة أنها جاءت في توقيت هام ، وتؤكد مدى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى التام على مصلحة الشعوب واستقرارها ، إضافة إلى أن الدولة المصرية حريصة على دعم الأشقاء العرب، وأن أمن العراق هو جزء من الأمن القومي المصري وأن القاهرة لن تدخر جهدا في دعم العراق على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية .

تحيا مصر يرصد ما ذكرته النائبة هناء سرور بشأن زيارة السيسي للعراق

العلاقات بين مصر والعراق

وقالت النائبة هناء سرور أن هذه الزيارة إنعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق شعبا وحكومة، وتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

زيارة العراق

وأشادت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، بحفاوة الاستقبال والتقدير الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبل الأشقاء في العراق ، مشيرة إلى أن مشاركة الرئيس اسيسى في قمه بغداد للتعاون الثلاثي (مصر والأردن والعراق) خطوة مهمة في تعزيز العلاقات وتوحيد جهود الدول الثلاث في العديد من المجالات خاصة في الشأنين الاقتصادي والسياسي، وتؤكد قوة ومتانة العلاقات التي تجمعهم على مختلف المستويات.