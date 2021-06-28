مكالمة هاتفية تنهي الخلاف بين شقيق ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي

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دوت الخليج يكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أنهت العداء الذي نشب بين وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل صلحه مع العوضي

فقال عبد العزيز أثناء مقابلته مع «ET بالعربي»: "أنا اتكلمت امبارح مع العوضي تليفونيًا وحلينا كل التفاصيل اللي ما بنا من أولها لآخرها وقفلنا الباب دا خالص.. وأنا شايف أن ياسمين سعيدة في جوازها وطالما سعيدة يبقى دا أكيد سببه أحمد العوضي.. وتعالى مننكرش أن البنت مبسوطة فأنا مش فاهم ايه سبب الخلاف وأساسه وليه الحرب دي".

وائل عبد العزيز يعتذر لشقيقته ياسمين أمام الملايين

وتابع مكررًا اعتذاره لياسمين: " أنا بعتذر لها تاني قدام الناس.. أنا آسف وربنا يكرمهم وينجحها في حياتها وتفضل نجمة وتمتعنا بشغلها.. وأنا واحد من جمهورها.. بطلب من الناس كلها بعد إذن الناس المحترمة حتى الجمهور بلاش نغلط في حد.. أنا بحبها جدًا وهي عارفة ده كويس، ومقبلش حد يدوس لها على طرف.. صدقنى مش هسكت."

وسبق وأن أعلن وائل عبد العزيز تصالحه مع العوضي من خلال صورة تجمعه به نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "حمدالله علي السلامة يا عوضي.. لا محبة إلا بعد عداوه وخد بالك من وحش الكون وعلى الله حكايتنا كلنا".

شقيق ياسمين عبد العزيز يساندها في أزمتها الأخيرة

هذا وقد حرص الفنان وائل عبد العزيز على دعم ومساندة شقيقته ياسمين في أزمتها الأخيرة التي نشبت بينها وبين الفنانة ريهام حجاج وأسرة طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك من خلال نشره أكثر من بوست عبر حسابه على موقع «فيسبوك» يهدد فيه كل من يحاول أن يقترب من شقيقته، لتشعل الحرب بين الطرفين.