/637751/نادر-شوقي-يكشف-مفاجأة-عن-مقابل-ظهور--تريزيجية-على-قناة-الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب محمود حسن تريزيجية عن مفاجأة بشان المقابل المادي الذي تقاضاه اللاعب نظير الظهور على شاشة النادي الأهلي مع إسلام الشاطر ببرنامج «البيت الكبير»، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وكتب نادر شوقي عبر تويتر :" قعدت اتفاوض مع الناس بتاع ١٥ يوم ، و وصلنا لرقم كويس، و اللاعب كلمني و قالي انت مش عملت شغلك و مبسوط، قولته اه ليه؟".

نادر شوقي يكشف كم تقاضي تريزيجية مع قناة الأهلي

وتابع: " قالي انا يا عم نادر مش هاخد ولا جنيه من قناة النادي اللي خيره عليا و عمل أسمي، و متنازل عن المقابل المادي كله،(دي شهادة حق ) ".

على جانب أخر كشف اتحاد الكرة المصري عن موقف الجبلاية من أزمة منتخب مصر الأولمبي و النادي الأهلي بسبب ارتباطات النادي بنهائي دوري أبطال إفريقيا وانضمام بعض لاعبي القلعة الحمراء لصفوف المنتخب الأولمبي، ويرصد دوت الخليج تفاصيل الخطاب.

اتحاد الكرة يطالب بتأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأرسل اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا للإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» من أجل المطالبة بتقديم موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل منح لاعبي الفريق الأحمر فرصة للإنضمام لصفوف المنتخب الأولمبي.

وطالب اتحاد الكرة «الكاف» بتقديم موعد النهائي الأفريقي ليقام يوم 14 أو 15 يوليو بسبب ارتباط الفراعنة بالسفر يوم 15 من الشهر ذاته لمشاركة المنتخب الأولمبي في طوكيو.

نادي شوقي يكشف مفاجأة عن مقابل ظهور «تريزيجية» على قناة الأهلي

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بثلاثية دون رد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا،ليواجه كايزر تشيفز في نهائي البطولة.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي.