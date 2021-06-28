/637754/تصريحات-مثيرة-من-رضا-عبدالعال-عن-موسيماني-ومعلول-وديانج-ومحترفي-الأهلي

شن رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، هجوما جديدا على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، ويستعرض دوت الخليج تصريحات رضا عبدالعال على لاعبي الأهلي والمدير الفني.

وقال عبد العال في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: "الأهلي لا يقدم الأداء المطلوب مع موسيماني، والمدرب لا يدير المواجهات بالشكل الصحيح، مؤكدا أن المارد الأحمر على مدار تاريخه اعتاد على تحقيق البطولات والألقاب، سواء مع موسيماني أو غيره ".

وأضاف: "رغم أن الترجي لا يمتلك أنياب هجومية قوية، لكن موسيماني قرر أيضًا الاستمرار بنفس طريقة اللعب وتواجد 3 عناصر في الوسط، كان من الممكن أن يسجل الترجي في بداية الشوط الأول خلال لقاء الإياب".

واستطرد قائلا "موسيماني يفتقد إلى الأفكار الفنية القوية، أنا أراه مدرب جبان ولا يمتلك الشجاعة الهجومية ".

رحيل لاعبي الأهلي

وأكمل "الأهلي يحتاج إلى رحيل جميع اللاعبين الأجانب في صفوفه باستثناء النيجيري جونيور أجاي".

واختتم "أرى أن علي معلول يستحق البقاء لمدة موسم واحد فقط في ظل تراجع مستواه الفني، بينما يستحق أليو ديانج السماح له بخوض تجربة الاحتراف".

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.