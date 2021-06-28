صور.. رفع كفاءة الإضاءة العامة فى شوارع الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أجريت صيانة لأكثر من 50 عامود إنارة بشوارع أحياء غرب والمنتزه أول والعامرية ثان والجمرك والمنتزه ثان.

ومن جانبه، شدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بالاهتمام بإزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد فى وقتها.



ووجه المحافظ بضرورة إنارة الأعمدة فى الأوقات المحددة لها فقط توفيرا للطاقة وحفاظا على المال العام، مشيرا إلى معاقبة كل من يخالف ذلك.