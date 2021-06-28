النص الكامل.. مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات

جدة - نرمين السيد - أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب الاثنين، مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، إلى لجنة الزراعة.





وأكد السجينى، مقدم مشروع القانون، أن المشروع المقترح لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة، مراعيًا الاتفاقيات الدولة التى صادقت عليه الدولة المصرية وأبرزها اتفاقية التجارة الدولية فى الأنواع المعرضة للخطر الموقعة فى واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.

وأكد فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن حيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وشدد على ضرورة أن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد فى حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.