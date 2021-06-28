السفير المصري في سول يشارك في منتدى جيجو للسلام والرخاء لعام 2021

شارك الدكتور حازم فهمي سفير جمهورية مصر العربية لدى سول في "منتدى جيجو للسلام والرخاء لعام 2021" بكوريا الجنوبية، والذي يُنظمه معهد "جيجو" للتنمية سنويًا بدعم من وزارة الخارجية الكورية وبمشاركة العديد من الشخصيات الدولية المرموقة وعدد من الوزراء والسفراء والأكاديميين ومُمثلي المجتمع المدني من عدة دول.

وقد شارك السفير المصري في المنتدى كمتحدث رئيسي بالجلسة التي عُقدت تحت عنوان "اتفاقيات السلام بالشرق الأوسط وتداعياتها على شبه الجزيرة الكورية"، حيث تطرق إلى الدور المصري المحوري في إطلاق ودعم عملية السلام بالشرق الأوسط، وأهم المحددات الواجب توافرها لتحقيق السلام الشامل والدائم بالشرق الأوسط والمتطلبات الدولية والإقليمية لذلك، وكذا أوجه التشابه بين تعقيدات عملية السلام بالشرق الأوسط وآفاق السلام بشبه الجزيرة الكورية.

كما شارك السفير "فهمي" كذلك في جلستين أخريين بالمنتدى حول "آفاق التحول الرقمي في أفريقيا في مرحلة ما بعد كورونا" وحول "كوريا والإتحاد الأوروبي وشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".