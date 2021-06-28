/637762/اللواء-عبدالحميد-خيرت-حديث-الرئيس-بشأن-دعم-مصر-لحقوق-العراق-والأردن-المائية-رسالة-قوية-لأثيوبيا

تحدث وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، عبدالحميد خيرت، عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدولة العراق، لعقد القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعرق.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، عبدالحميد خيرت، معلقًا على زيارة الرئيس السيسي للعراق، وذلك فى إطار القمة الثلاثية للتباحث بشأن عدد من الملفات.

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة: زيارة الرئيس للعراق تحمل معاني كثيرة

وقال وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، عبدالحميد خيرت:" زيارة الرئيس لدولة العراق في ظل ظروفها الأمنية وما تشكله من خطر على حياته، تحمل معاني كثيرة، فهو أول زعيم عربي يزور العراق بعد ٣٠ عاماً.

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق: نحن أمام تحالف عربي يضم مصر والعراق والأردن

وتابع عبدالحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، حديثه قائلًا:" نحن أمام تحالف عربي يضم مصر والعراق والأردن، يتم من خلاله مد خط أنابيب بترول من البصرة مرورًا بالأردن وصولاً لمصر، وكذا إنشاء خط لنقل الكهرباء من مصر للعراق مروراً بالأردن التي ستستفيد من الكهرباء المصرية، هذا بخلاف الشركات المصرية، والعمالة المصرية في جميع التخصصات لإعادة إعمار العراق.

وأشار وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إلى أن هذه التحركات من شأنها أن يكون لها انعكاسات على الاقتصاد المصري في صورة استثمارات مالية مباشرة أو عقود توريد طاقة في مجال البترول والغاز.

واستكمل حديثه قائلًا:" حديث الرئيس فيما يتعلق بدعم مصر لحقوق العراق والأردن المائية، وأن الأمن المائي لمصر والأردن والعراق جزء لا يتجزء من الأمن القومي العراقي، هي رسالة قوية لتركيا واسرائيل، وبطريق غير مباشر رسالة قوية لأثيوبيا".

وأختتم حديثه قائلًا:" زيارة الرئيس للعراق بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية، هي رسالة طمأنة للشعب المصري لموقف مصر من ملف سد النهضة، فالرئيس لن يتحدث عن الأمن المائي لدولة العراق، دون أن يكون قد حسم موقف مصر من سد النهضة والتعنت الأثيوبي" .