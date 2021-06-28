/637768/اجراءات-أمنية-مكثفة-لصدام-الزمالك-والاتحاد-في-نهائي-سوبر-السلة

تقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بقيادة الإسباني أجوستي بوش، المدير الفني للفريق الأبيض، وفريق الاتحاد السكندري بقيادة أحمد مرعي المدير الفني للفريق، ضمن إطار اللقاء الأخير لسلسلة الدور النهائي لدوري السوبر.

المواجهة الأخيرة بين الزمالك والاتحاد السكندري في بطولة دوري السوبر

وعلم دوت الخليج حضور كل من، حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، ومجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ،إلى موقع المباراة بصالة الدكتور حسن مصطفة بمدينة السادس من أكتوبر، وتلعب المباراة وسط تعزيزات أمنية مشددة، وذلك بسبب منع حضور جماهير الفريقين، حيث يمتلك الفريقين جماهرية ضخمة.

تفاصيل الأربع مواجهات السابقة بين الزمالك والاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر

الجدير بالذكر أن المواجهة الأولى بين الفريقين، انتهت بفوز سيد البلد(الاتحاد السكندري)، بنتيجة 83/56، واستطاع فريق الزمالك من حسم المواجهتين الثانية والثالثة لصالحه، حيث انتهت المواجهة الثانية بين الفريقين بنتيجة 80/70، بينما انتهت المواجهة الثالثة بنتيجة 74/69، لصالح الفريق الأبيض، والتقى الفريقين في مواجهة رابعة، ولم يستيطيع فريق الزمالك حسم المباراة من خلال تلك المواجهة، حيث تمكن الاتحاد السكندري من تحقيق الفوز في المواجهة الرابعة بنتيجة 81/79، يسعى كلا الفريقين للفوز بالمواجهة الرابعة، وذلك للتويج بلقب بطولة دوري السوبر.

مشوار فريق الزمالك وفريق الاتحاد السكندري في بطولة دوري السوبر

تأهل فريق الزمالك، بقيادة الإسباني أوجوستي بوش، إلى الدور النهائي من البطولة، عن طريق التغلب على فريق الجزيرة بنتيجة 3/0، في سلسلة مباريات الدور نصف النهائي من البطولة، بينما تلأهل فريق الاتحاد السكندري(سيد البلد)، عن طريق الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الدور قبل النهائي من البطولة.

قرار الاتحاد المصري لكرة السلة بخصوص مباراة نهائي دوري السوبر

الجدير بالذكر أن مواجهات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة، بين فريق الزمالك وفريق الاتحاد السكندري، تقام بتطبيق تقنية الفيديو، كما تم تطبيقها في مباريات الدور قبل النهائي من البطولة، وذلك وفقا لقرار مجدي أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.