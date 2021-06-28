/637770/ضربه-بطلقة-في-رأسه-مباحث-القاهرة-تكشف-غموض-مصرع-شخص--في-الزيتون

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، غموض واقعة مصرع أحد الأشخاص بالقاهرة بطلق نارى على إثر خصومة ثأرية وتحديد وضبط الجناه.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل ملابسات واقعة مصرع شخص بطلق ناري في الزيتون

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات، ما تبلغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون المقدم مصطفى الشعبيني، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، عُثر على جثة صاحب محل عطارة ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحل البلاغ، ووفاته متأثراً بإصابته بطلق نارى بالرأس.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المشار إليها أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة أسيوط، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان إختبائه بإحدى الغرف الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم القبض على المتهم ، وبصحبته نجل عمه ، مقيم بمحافظة أسيوط وبحوزة المتهم الأول سلاح نارى "طبنجة مطموسة الأرقام " - عدد من الطلقات النارية والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المتوفى بأصل بلدتهما بمحافظة أسيوط وسابقة قيام المتوفى بالتعدى على شقيق الجانى بالضرب محدثاً إصابته التى أدت لوفاته فخطط للإنتقام منه ، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى لمساعدته فى رصد تحركات المجنى عليه وأبلغه بتواجده بالمحل ملكه ، وبتاريخ الواقعة توجه لمكان العمل المجنى عليه وبحوزته السلاح النارى المضبوط ، وحال مشاهدة الأخير له تعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض " مقص معدنى" محدثاً إصابته بجرح سطحى فى محاوله منه للهرب ، فقام المتهم الأول بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام السلاح النارى محدثاً إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ولاذا بالفرار وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، وأقر باقتصار دوره على رصد تحركات المجنى عليه وإرشاد المتهم الأول عن مكان تواجده .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.