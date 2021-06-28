/637772/بعد-أسبوع-من-الاختبارات-ختام-الامتحانات-التجريبية-لطلاب-الثانوية-العامة

انتهي طلاب الثانوية العامة، ظهر اليوم من أداء آخر امتحاناتهم التجريبية «البروفة» الثالثة والأخيرة، حيث أدى الطلاب من شعب الثانوية الثلاثة الامتحان في مادة اللغة العربية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن انتهاء طلاب الثانوية العامة من امتحاناتهم التجريبية

ختام الامتحانات التجريبية

وكانت الامتحانات التجريبية الأخيرة لطلاب الثانوية العامة، قد انطلقت يوم 21 يونيو وانتهت اليوم حيث توجه الطلاب للجان يوم واحد، بينما أدوا بقية الاختبارات من منازلهم للتدريب على أسئلة «البابل شيت». هذا ويقوم نائب الوزير لشئون العلمين والمشرف علي امتحانات الثانوية العامة، الدكتور رضا حجازي، بإعداد تقرير عن عن سلبيات وايجابيات التجربة ورفعها لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وذلك في إطار استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق يوم 10 يوليو القادم.

تجدر الإشارة إلى أنه قد بلغ عدد أسئلة اللغة العربية ٦٠ جزئية، فرع القراءة: قطعتين( الأولى ٧نقاط، القطعة الثانية ٧اسئلة).

فرع النصوص: (النص الأول شعرى ٨ نقاط،النص الثانى نثرى ٩اسئلة).

فرع الأدب: ٦ اسئلة (استنتاجية)

فرع النحو: 16 سؤالا

فرع التعبير: ٨ أسئلة

فرع القصة: سؤال واحدة (استناجية مع ربط السؤال بالقطعة القراءة المتحررة )

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم، كانت قد أعلنت جداول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2021 حيث جاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي: - الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات -الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة - الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات - الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات - إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم - الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات - الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات - الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات. وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي: - السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات - الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة - الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة - إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم - السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات - الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات - الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة - السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة - الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات - امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة