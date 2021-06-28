/637774/أزمة-تضرب-فريق-كايزر-تشيفز-قبل-مواجهة-الأهلي-في-دوري-أبطال-إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعليق نشاط كرة القدم، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حيث أعلنت أمس الأحد الحكومة الجنوب إفريقية منع السفر والتجول.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وأوضح البيان الرسمي أن الاتحاد الجنوب أفريقي، إنه امتثالا لإعلان رئيس الدولة أمس الأحد، توتر الأوضاع في البلاد وتعليق جميع التجمعات الاجتماعية، فقد تم تعليق جميع أنشطة كرة القدم للهواة حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل.

الجدير بالذكر أن كايزر تشيفز سيلتقي مع الأهلي يوم 17 يوليو القادم في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته في دولة المغرب، أي بعد عدة أيام من انتهاء المدة المقررة لحظر السفر، حيث لم يحدد موعد انتهاء الحظر وذلك يسبب أزمة كبيره للفريق قبل مواجهة المارد الأحمر.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

ومن ناحيه اخري قد قرر سيد عبد الحفيظ المدير الفني للنادي الأهلي فرض مكافأت كبيرة للاعبي الفريق بعد إكتساح الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض وليد سليمان أمس الأحد في مران الفريق ، للإصابة في العضلة الأمامية واللاعب أجرى اشاعة وفي انتظار خروجها وعرضها على الجهاز الطبي للفريق لتحديد مدة اصابته.

شارك وليد سليمان في مباراة الترجي التونسي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وظهر بشكل قوي في أخر أجواء المباراة في العديد من التمريرات الحاسمة لمحمود كهربا، والضغط علي الترجي من الأمام.