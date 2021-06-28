خاص لـ دوت الخليج: مالك بيراميدز يفكر في بيع النادي.. تفاصيل

/637775/خاص-لـ-تحيا-مصر--مالك-بيراميدز-يفكر-في-بيع-النادي-تفاصيل

يبدو أن الأيام القليلة المقبلة، لن تمر بردا ولا سلاما على نادي بيراميدز، بعد الخروج من بطولة الكونفدرالية الإفريقية على يد الرجاء البيضاوي المغربي، وتراجع ترتيبه في جدول الدوري الممتاز، وابتعاده عن المنافسة على حصد لقب الدوري، أو حتى الدخول ضمن الأربعة الكبار في الإيجيبشن ليج هذا الموسم .

وبالرغم من الأنباء التي خرجت عقب مباراة الرجاء، بإقالة أروبارينا المدير الفني للفريق، ومحاولة إدارة النادي تحميل المدرب الأرجنتيني المسئولية كاملة عن سوء النتائج، إلا أن الساعات الأخيرة كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل قد تكون سببا في إحداث زلزال مدوي في الوسط الرياضي في مصر.

وبحسب ما علمت دوت الخليج من مصادر قوية داخل النادي وأحد المصادر في دولة الإمارات، أن مالك نادي بيراميدز الإماراتي سالم الشامسي أبدى غضبه الشديد مما يحدث داخل الفريق، سواء من الجهاز الإداري أو الفني وكذلك بعض اللاعبين، ووجه كامل غضبه لممدوح عيد المدير التنفيذي خلال اتصال هاتفي عقب مباراة الترجي .

غرامات قاسية

وأكدت المصادر أن مالك نادي بيراميدز أمر ممدوح عيد بتوقيع عقوبات قاسية وغرامات كبيرة على جميع اللاعبين، وعليه هو شخصيا، وهو ما استجاب له الأخير دون أي تعليق، لكن الأمور لم تقتصر على هذا بل تطور الأمر مع سالم الشامسي ليلمح لوجود رغبة قوية لديه في بيع النادي، ورغبته في البحث عن مستثمر جديد لشراء أسهمه في بيراميدز، خاصة وأنه ينف ملايين الجنيهات على عقود اللاعبين والمعسكرات بينما لم ينجح الفريق في الفوزو بأي بطولة هذا الموسم، وكذلك لن يشارك في بطولات إفريقيا في الموسم المقبل، بعد أن حدد اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري الأبطال، والمصري وسموحة للعب في الكونفدرالية .

تطورات الأزمة

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة حول مسألة بيع نادي بيراميدز، وإن كانت المصادر أكدت أن هناك محاولات لإثناء سالم الشامسي عن قراره، أو تأجيل قراره النهائي لما بعد مواجهة الأهلي في الدوري، ومعرفة موقف الفريق في بطولة كأس مصر، قبل الإعلان عن أي الأمر، تجنبا لتراجع أسهم النادي، أو عدم وصول عروض احترافية لبعض نجوم الفريق، لتعويض خسائره المالية، خاصة بعد أن أنفق ما يقارب النصف مليار جنيه هذا الموسم دون أي فائدة .