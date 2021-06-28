العليا لحقوق الإنسان تبحث تنفيذ قاعدة بيانات لتنفيذ التوصيات المقدمة لمصر

جدة - نرمين السيد - وشهد الاجتماع قيام السفير علاء رشدى، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة باستعراض التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال شهرى أبريل ومايو 2021.

وتناول الاجتماع نتائج جلسات الاستماع التى عقدتها الأمانة الفنية فى إطار المرحلة الثانية من التشاور حول مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث عقدت الأمانة الفنية فى 8 مايو جلسة تشاورية بمشاركة ممثلى عدد من منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والشخصيات العامة.

وأوضح السفير علاء رشدى، أنه تم خلال الجلسة استعراض أبرز ملامح مسودة الاستراتيجية ونتائجها المستهدفة، ثم أعقب ذلك تلقى ملاحظات ومقترحات المشاركين على المسودة، مؤكداً أن اللجنة العليا تعتبر منظمات المجتمع المدنى شريكًا أساسيًا فى عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ومن ثم فهى تحرص على تعزيز التواصل، والتنسيق، والتشاور معهم.

كما عقدت الأمانة الفنية اجتماعاً مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وذلك بمقر مجلس النواب فى 9 مايو بحضور رئيس اللجنة وعدد من أعضائها بهدف الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات النواب بشأن مسودة الاستراتيجية.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المرحلة الأولى من التشاور حول المسودة، تم عقد 6 جلسات استماع وذلك فى ديسمبر 2020 ويناير 2021، ضمت ممثلين عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من مختلف المحافظات، والنقابات المهنية والعمالية، والمراكز البحثية والجامعات، واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والشخصيات العامة والمثقفين.

وأخذت اللجنة العليا فى الاعتبار لدى صياغة المسودة مقترحات عديدة تم تقديمها فى هذا الإطار تتعلق بمختلف محاور عمل الإستراتيجية.

كما تناول الاجتماع كذلك الموقف بالنسبة لإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وإعداد عدد من تقارير عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والجهود ذات الصلة بالانتهاء من إنشاء الموقع الإلكترونى للجنة العليا على شبكة الإنترنت، وكذا الجهود الجارية لتنفيذ قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

كما تم استعراض نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والتى تختص بملفات فنية متخصصة، بما فى ذلك مجموعة عمل المسائل التشريعية والتى تستهدف دراسة سبل تحقيق المزيد من الاتساق بين التشريعات الوطنية والتزامات مصر بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر.

وأكدت مناقشات اللجنة على أهمية استمرار وتكثيف الجهود الرامية إلى تنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها فى قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء من خلال إعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة حقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية تحقيق التفاعل المنتظم والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية داخل الدولة حول مختلف قضايا حقوق الإنسان، وتيسير سبل التواصل والتشاور بين السلطة التنفيذية، من ناحية، والبرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى بمفهومه الشامل، من ناحية أخرى، هذا فضلاً عن تعزيز التعاون القائم بين مصر والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.