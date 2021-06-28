حازم إمام يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث وصلة دهشور

جدة - نرمين السيد - تقدم النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء و المهندس وزير الإسكان والمهندس وزير النقل، بشأن تكرار الحوادث على طريق وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.





وقال إمام، فى طلب الإحاطة، للأسف أصبح طريق وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، كارثة تهدد حياه المواطنين يوميا، بسبب تكرار الحوادث عليه، نتيجة السرعة الشديدة للسيارات فى ظل عدم وجود مطبات صناعية وعدم أعداد الدورانات المرورية بشكل جيد فنيا يحافظ على حركة السير دون وقوع حوادث.

وأضاف أمام تسبب ذلك الطريق مؤخرًا فى عدد كبير من الحوادث التى راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، لافتا إلى أنه أشاد بالطفرة الكبيرة التى تشهدها البلاد فى مجال الطرق، إلا أنه لابد من الحفاظ على حياه المواطنين، على هذه الطرق من خلال تخصيص أماكن لعبور المشاه وكذلك إنشاء دورانات بشكل علمى وهندسى تسمح للسيارات بالدوران دون تعطيل الطريق أو وقوع حوادث.

وطالب النائب حازم إمام بإعادة النظر فى حركة الدورانات ودراسة إنشاء مطبات صناعية على طريق وصلة دهشور وتركيب رادارات للحد من السرعة الفائقة على الطريق، وكذلك توفير كل وسائل وإجراءات الأمن والسلامة على الطريق من اللافتات الإرشادية وغيرها من الوسائل.