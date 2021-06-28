”شكرى” يبحث مع وزيري خارجية بريطانيا وكينيا تطورات قضية سد النهضة

بحث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، التنسيق الوثيق حول عدد من الملفات الثنائية والإقليمية ومن بينها سد النهضة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على "تويتر".

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