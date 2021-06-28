/637781/ماذا-فعل-الزمالك-أمام-المقاصة-في-مواجهة-الدور-الأول-بالدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج أرقام مباراة الدور الأول بين الفريقين.

واستطاع الزمالك أن ينتصر في لقاء الدور الأول برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

أحرز رباعية الزمالك كل من أشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” بواقع هدفين لكل منهما، بينما سجل مصر المقاصة عن طريق مروان حمدي مهاجم الزمالك الحالي.

جيمي باتشيكو

وقاد الزمالك في لقاء الدور الأول البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، بينما تولى إيهاب جلال المدير الفني الحالي للإسماعيلي مهمة المسؤولية الفنية لفريق مصر المقاصة.

وقاد اللقاء تحكيميا كل من أمين عمر حكم ساحة، وعاونه كل من أحمد نوفل ونور سعيد، ومجدي خاطر حكما رابعا، وتولى سعيد شعبان مسؤولية حكم الفيديو وحسني سلطان مساعدا لحكم الفيديو.

تجديد ثنائي الزمالك

الجدير بالذكر أن الإداراة المؤقتة المعنية بإدارة فريق الزمالك، بقيادة حسين لبيب، نجح في تجديد عقد كل من: محمود حمدي الونش مدافع الفريق، أحمد سيد زيزو لاعب جناح الفريق، وقام لاعبي الزمالك بالإحتفال بتجديد الثنائي بعد انتهاء تدريبات الفريق.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافى.

في خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى.

في خط الهجوم: سيف الجزيرى.

يسعى فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بالفوز في مباراة اليوم أمام فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من منافسات الدوري العام، حيث يحتل فريق الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري العام برصيد 58 نقطة، من خلال 26 مباراة خاضها الفريق الأبيض في بطولة الدوري، حيث حقق الفوز في 17 مباراة، بينما تعدل في 7 مباريات وخسر مبارتيين، ويحتل فريق مصر المقاصة المركز السابع في ترتيب الدوري العام برصيد 36 نقطة.