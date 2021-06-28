/637782/حازم-إمام-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-تكرار-حوادث-وصلة-دهشور

تقدم النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء و المهندس وزير الإسكان والمهندس وزير النقل، بشأن تكرار الحوادث على طريق وصلة دهشور بمدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد تقدم النائب حازم امام بطلب احاطة بشأن تكرار حوادث دهشور

حوادث دهشور

وقال النائب حازم إمام، في طلب الإحاطة، للأسف أصبح طريق وصلة دهشور بمدينة ٦ أكتوبر، كارثة تهدد حياه المواطنين يوميا، بسبب تكرار الحوادث عليه، نتيجة السرعة الشديدة للسيارات في ظل عدم وجود مطبات صناعية وعدم اعداد الدورانات المرورية بشكل جيد فنيا يحافظ على حركة السير دون وقوع حوادث.

وأضاف أمام، تسبب ذلك الطريق مؤخرا في عدد كبير من الحوادث التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين.

لجنة الشباب والرياضة

وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لاشك اننا نشيد بالطفرة الكبيرة التي تشهدها البلاد في مجال الطرق، إلا أنه لابد من الحفاظ على حياه المواطنين، على هذه الطرق من خلال تخصيص أماكن لعبور المشاه وكذلك إنشاء دورانات بشكل علمي وهندسي تسمح للسيارات بالدوران دون تعطيل الطريق أو وقوع حوادث.

مطبات صناعية

وطالب النائب حازم إمام، بإعادة النظر فى حركة الدورانات ودراسة إنشاء مطبات صناعية على طريق وصلة دهشور وتركيب رادارات للحد من السرعة الفائقة على الطريق، وكذلك توفير كافة وسائل وإجراءات الأمن والسلامة على الطريق من اللافتات الإرشادية وغيرها من الوسائل.