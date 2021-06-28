جدة - نرمين السيد - وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإعمال قواعد ترقية الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وتحديد المنطبق عليهم الشروط، وأسفر ذلك عن ترقية 5539 موظف اعتباراً من 1/7/2020.





وجاءت الترقيات على النحو التالى: - 2.291 موظفًا بالقسم المدنى. - 1.685 موظفًا بأقلام المحضرين. - 816 موظفًا بقسم الخدمات المعاونة. - 747 موظف بالمحاكم الاقتصادية والأخصائيين ( قانونى – نفسى – اجتماعى). ومن المقرر تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمصالح التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير العدل يعتمد ترقية 5.539 موظفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.