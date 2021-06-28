/637786/هالة-سرحان-تهاجم-نجلة-هبة-قطب-بعد-أزمة-المايوه-بتردح

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي مع دخول كل صيف جديد واقعة ما يسمى ب «البكيني والبوركيني»، وكانت آخرهم دينا نجلة الدكتورة هبة قطب التي عُرفت باسم فتاة «المايوه».

دوت الخليج يرصد موقف الإعلامية هالة سرحان على واقعة دينا نجلة الدكتورة هبة قطب والمعروفة بفتاة المايوه.

منع ابنة هبة قطب من نزول البيسين بمايوه شرعي

وخرجت نجلة الدكتورة هبة قطب، أمس، استشاري العلاقات الأسرية في فيديو عبر إحدى حسابتها الرسمية، وهي تروي في حالة انهيار ما تعرضت له من منعها من نزول حمام السباحة بالمايوه الشرعي في أحد نوادي الكمباوندات بمحافظة الجيزة واصفة ذلك بالقهر ومتهمة المجتمع بأنه يضغط على الفتيات حتى يتخلون عن الحجاب.

هالة سرحان تعلق على أزمة فتاة المايوه

وعلقت الإعلامية هالة سرحان على تلك الواقعة من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، متهمة فتاة المايوه بأنها تلعب دورًا ضد التعاطف الشعبي مع فتاة الفستان، حيث كتبت: "‏حكاية الشابة المستهترة اللي بتعيط وتردح إنها عايزة تعيش حياتها ومنعوها من المايوه الشرعي.. حقها تلبس ماتريد، لكن يبدو إنها تؤدي دور ضد التعاطف الشعبي مع فتاة الفستان".

وأردفت سرحان قائلة: "وأعلنت أنهم معرفش مين(هم)سكتوا علي اللي قلعوا وشربوا وغنوا وقالت وسكتنا لكم.. طيب أنتي عايزة تروحي عندهم ليه أصلًا".

أول تعليق من هبة قطب على أزمة نجلتها

ويذكر أن هبة قطب قالت خلال تصريحات صحفية معلقة على واقعة نجلتها: "حسيت بقهر شديد واضايقت إن اللوائح تعارض الدستور بشأن الحريات الشخصية، رغم أنها لا تتعدى على حرية أحد، كل واحد حر، محدش يحكم على حد بالطريقة دي، ده اللي اتعلمته بره".

وعن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية في الواقعة، قالت: "المسألة أعمق من الإجراء، اللوائح الداخلية تجبها مواد الدستور، مفيش إجراء نقدر ناخده، إلا لو زي ما قالت الدكتورة مايا مرسي إننا نرفغ قضية على كل مكان بيعمل نفس الإجراء".