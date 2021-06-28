/637791/غش-تجاري-القبض-على-صاحب-مخبز-بالقاهرة-لقيامة-بتجميع-الدقيق-المدعم

نحجت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، وتحت إشراف اللواء محمد رجائى مدير مباحث التموين، في ضبط صاحب مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المُدعم إستخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة ، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المخبز على (750 كيلو جرام دقيق بلدى مُدعم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط صاحب مخبز سياحى بالقاهرة لقيامة بتجميع الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء

اعترافات المتهم

بمواجهته إعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق اخر اليوم نجحت لأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، فى ضبط كمية كبيرة من إستيكرات الملابس المقلدة داخل محل غير مرخصه.

تفاصيل الضبط

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .. تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط «مالك محل لبيع إستيكرات الملابس كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول »، لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بعرض كميات كبيرة من إستيكرات ملابس "مقلدة" غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعةز

وعثر بداخل المخزن على 32105 إستيكر بلاستيك ، عدد 8700 إستيكر قماش - جميعهـم مقلديـن وبمواجهته أمام جهات التحقيق، إعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

سقطوا في قبضة مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اليوم، تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق.