إنيستا يكشف عن الأفضل بين مبابي وهالاند

أوضح أندريس إنييستا نجم منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، عن وجهة نظره، بخصوص الأفضل، بين كليان مبابي نجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان، وإرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند، لفريق برشلونة، حيث يسعى كبار الفرق في التعاقد مع النجمين الشابين خلال فترة الإنتقالات السابقة.

تصريحات إنيستا عن مبابي وهالاند

وكشف أدريس إنيستا عن موقفه تجاه تعاقد فريق برشلونة مع أحد النجمين كليان مبابي وإرلينج هالاند، قائلا"ربما بسبب خصائصه، مبابي مناسب لبرشلونة أكثر من هالاند".

وتابع "اللاعبان جيدان جدا، وأصبحوا حديث كل الصحف العالمية، ولكن سنرى إن استمرا مع فريقيهما ولم يرحلا في الصيف الحالي".

هل يرحل مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان

الجدير بالذكر أن العديد من الصحف الأوربية، كتبت عن رحيل كليان مبابي وإرلينج هالاند عن نادييهما في نهاية الموسم الحالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، حيث أن العديد من الأندية الأوربية ترغب قي ضم النجمين الشابين.

كشفت عدة تقارير صحفية، عن رحيل كليان مبابي عن فريق باريس سان جيرمان في نهاية الموسم، ودائما ما يرتبط اسم الفرنسي كليان مبابي، بالفريق الإسباني ريال مدريد، حيث عبر اللاعب في كثير من المناسبات عن حبه لفريق ريال مدريد، وأكدة التقارير اللصحفية أن كليان مبابي طلب من إداراة فريق باريس سان جيرمان الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم.

يعرض موقع دوت الخليج موقف فريق دورتموند عن رحيل هالاند

دورتموند يرغب في بقاء هالاند

وعلى الصعيد الأخر، صرح رئيس الفريق الألماني بوروسيا دورتموند، بتمسكه بإرلينج هالاند، وأكد على أهمية اللاعب بالنسبى لفريق بورسيا دورتموند، وترغب العديد من الأندية الكبرى ضم المهاجم الشاب إرلينج هالاند، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويتوقع مشجعين كرة القدم العالمية، أن يصبح اللاعبان كليان مبابي وإرلينج هالاند، مثل ليونل ميسي وكريستيانو رونالدو، وخصوصا في تألقهما في سن مبكر، وإثبات قدرتهما على اللعب لسنوات عديدة، خلال الفترة المقبلة.

يسعى أندية كبار إسبانيا(فريق برشلونة وفريق باريس سان جيرمان)، إلى ضم أي من اللاعبان، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة بعد النتائج السلبية التي حققها الفريقين خلال الفترة الأخيرة، حيث لم يستطع كلا الفريقين من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك بكولة الدوري الإسباني، الذي توج به فريق أتليتكو مدريد.