/637795/ذبحته-بموس-وهو-نايم-علشان-يرتاح--اعترافات-المتهم-بقتل-ابنه-في-الدقهلية

تجرد أب من كل معاني الإنسانية تجاه نجله الذى يبلغ من العمر الـ 13عامًا، حيث قام بشراء منوم ومشرط طبي وقطن وذبحه أثناء نومه وحمل جثته وألقاها في مكان بعيد عن عيون المواطنين خوفًا من كشف أمره، ولكن القدر شاء وتم القبض عليه، واعترف بجريمته أمام رجال المباحث وتم تحرير المحضر اللازم بالجريمة وتحويله إلى النيابة العامة .

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل مقتل سائق توك توك على يد والده في الدقهلية

واستمعت نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار علاء السعدنى، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، إلى أقوال الأب المتهم بذبح ابنته حيث أدلى بتفاصيل جديدة فى الجريمة.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بقيامه بشراء منوم ومشرط طبى وقطن، وقام بإعطاء ابنه المنوم وأقدم على ذبحه بالمشرط الطبى أثناء نومه وقام عقب ذلك بحمل جثة ابنه والقاها بمكان العثور عليه وإخفاء أدوات الجريمة.

وقال الأب فى اعترافاته أمام النيابة العامة، إن ابنه مريض ومصاب بكهرباء زائدة بالمخ وتنتابه حالات هياج وتسبب فى العديد من المشاكل، وقبل الجريمة بعدة أيام سمعته يتحدث وهو في الحمام، ويقول إننى ووالدته نحب شقيقته أكثر منه ويجب أن أقتلهم كلهم، فخفت عليه أن يرتكب جريمة وأن يتعب في حياته فقررت أن أقتله حتى يرتاح .

يوم الجريمة

وفى يوم الجريمة اصطحبته إلى صيدلية واشتريت مشرط ثم قمت بذبحة في قرية "ديبو عوام" وبعد ذلك عثر الأهالي على جثة الإبن الوحيد والذى كان يعمل سائق توك توك.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، عثرت على جثة طفل متغيب مقتولا ومذبوحا بناحية قرية ديبو عوام وميت عوام بمركز المنصورة.

البداية

وكان مدير أمن الدقهلية اللواء رافت عبد الباعث، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالى قرية ديبو عوام التابعة لمركز المنصورة بالعثور على جثة لطفل على جانبى أحد الترع بالقرية بينهما وبين ميت عوام.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، إلى مكان البلاغ وبالفحص اتضح العثور على جثة محمود ح ع. 13 سنة مقيم قرية طناح التابعة لدائرة المركز، وقال الأب: بأن نجله كان متجه إلى صالة التدريب الرياضية ولم يعود منذ ذلك الوقت.

وكشفت تحريات المباحث، أن الأب ذهب إلى صيدلية بميت خيرون واشترى قطن ومشرط وفعل الجريمة بالأراضى بعيدا عن عيون الناس وألقى بشبشب ابنه والقطن بأرض بميت عزون واعترف وأرشد الشرطة عن مكان كل شئ وذهبت الأم إلى مكان الجريمة وتعرفت على شبشب ابنها الذى عليه بصمات الأب.