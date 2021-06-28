/637796/بعد-أنباء-بيع-بيراميدز-مطاريد-الأهلي-بلا-نادي-وتمرد-لاعبي-الزمالك-عائق-أمام-العودة-للقلعة-البيضاء-وغموض-في-موقف-حراس-الأزرق

أصبح مستقبل العديد من لاعبي بيراميدز مهدد بشكل كبير خاصة بعد أنباء بيع النادي السماوي خلال الفترة المقبلة ، ولعل أبرز هؤلاء هم رباعي الأهلي " المطاريد" حسبما لقبتهم الحماهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويستعرض دوت الخليج أكثر اللاعبين المتضريين من بيع النادي الأزرق.

رباعي الأهلي «المطاريد» الأكثر تضررا

يعتبر رباعي الأهلي " عبدالله السعيد، رمضان صبحي ، شريف إكرامي ، أحمد فتحي " أكثر اللاعبين تضررا، والتي أصبح موقفهم صعب للغاية بعد انباء بيع نادي بيراميدز عقب النتائج المخيبة للآمال خلال الفترة الماضية كان أخرها خروج الفريق من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام الرجاء المغربي.

وخسر لاعبي رباعي النادي الأهلي الدعم الجماهيري بعد خروجهم من القلعة الحمراء بطريقة أثارت غضب الجماهير، ويعد الثنائي عبدالله السعيد و رمضان صبحي هما الثنائي الأكثر حظا من الغضب الجماهيري بسبب طريقة خروجهم من النادي ، حيث فضل الثنائي الأموال للإنتقال للنادي السماوي.

وأثار رمضان صبحي غضب جماهير النادي الأهلي بعد أن رفض التجديد للقلعة الحمراء ، والانتقال لصفوف نادي بيراميدز كاشفا أن اللعب مع النادي السماوي سيكون ناجح بسبب «طموح» النادي ومؤسساته، وذلك قبل أن تسخر بعض جماهير الكرة المصرية من رمضان صبحي حيث فشل اللاعب في تحقيق أي بطولة منذ الانتقال لصفوف فريقه الجديد وفي المقابل حصد المارد الأحمر العديد من الألقاب المحلية والإفريقية، كذلك الأمر بالنسبة لعبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي.

ومن المقرر أن تكون وجهة اللاعبين القادمة هي الدوريات الخليجية حيث يصعب عودة الرباعي لصفوف القلعة الحمراء حفاظا على مبادئ النادي الأهلي، وعدم إثارة الجماهير ضد مجلس إدارة المارد الأحمر.

تمرد لاعبي الزمالك وخسارة دعم الجمهور

لا يختلف موقف لاعبي الزمالك السابق عن لاعبي النادي الأهلي ، حيث رفض عمر جابر الظهير الأيمن الحالي لفريق بيراميدز ارتداء قميص الفارس الأبيض وفضل حينها نادي بيراميدز ، كذلك الأمر تكرر مع على جبر واحمد توفيق لاعبا الفريق السابقان.

وأصبح موقف الثلاثي غير واضح مع نادي بيراميدز ، والتي من المقرر أن يتحدد خلال الساعات المقبلة بعد قرار بيع نادي بيراميدز بشكل رسمي ، ولعل أبرز الحلول هو عودة أحمد توفيق للقلعة البيضاء، لكن أصبح انتقال الثلاثي للفارس الأبيض في غاية الصعوبة، حيث تعني عودتهم غضب جماهيري كبير على اللجنة التي تدير القلعة البيضاء.

موقف حراس مرمي نادي بيراميدز «الغامض»

يمتلك بيراميدز 3 حراس مرمى على طراز كبير واصحاب أسماء متميزة في الدوري الممتاز ، سواء كان شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري السابق ، أوأحمد الشناوي حارس الزمالك والمنتخب السابق، و كذلك المهدي سليمان حارس العديد من الأندية المصرية.

وتهدد فكرة بيع نادي بيراميدز تواجد الثلاثي في الدوري الممتاز بشكل عام ، حيث يرفض الأهلي رجوع شريف إكرامي مرة أخرى، وكذلك الأمر لأحمد الشناوي الذي أثار غضب الجماهير البيضاء بسبب طريقة انتقاله في وقت سابق ، فيما يعد المهدي سليمان الأكثر حظا في ايجاد فرصة مميزة لأنه لم يفقد الدعم الجماهيري بعد على عكس الثنائي الأخر.

مالك بيراميدز يفكر في بيع النادي

وبحسب ما علمت دوت الخليج من مصادر قوية داخل النادي وأحد المصادر في دولة الإمارات، أن مالك نادي بيراميدز الإماراتي سالم الشامسي أبدى غضبه الشديد مما يحدث داخل الفريق، سواء من الجهاز الإداري أو الفني وكذلك بعض اللاعبين، ووجه كامل غضبه لممدوح عيد المدير التنفيذي خلال اتصال هاتفي عقب مباراة الرجاء.

غرامات قاسية على لاعبي بيراميدز

وأكدت المصادر أن مالك نادي بيراميدز أمر ممدوح عيد بتوقيع عقوبات قاسية وغرامات كبيرة على جميع اللاعبين، وعليه هو شخصيا، وهو ما استجاب له الأخير دون أي تعليق، لكن الأمور لم تقتصر على هذا بل تطور الأمر مع سالم الشامسي ليلمح لوجود رغبة قوية لديه في بيع النادي، ورغبته في البحث عن مستثمر جديد لشراء أسهمه في بيراميدز، خاصة وأنه ينف ملايين الجنيهات على عقود اللاعبين والمعسكرات بينما لم ينجح الفريق في الفوزو بأي بطولة هذا الموسم، وكذلك لن يشارك في بطولات إفريقيا في الموسم المقبل، بعد أن حدد اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري الأبطال، والمصري وسموحة للعب في الكونفدرالية .