/637797/ألقى-شارة-القيادة-ماذا-فعل-رونالدو-بعد-توديع-اليورو--فيديو

تكرر الموقف من تصفيات كأس العالم 2022 من البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدور الستة عشر في بطولة أمم أوروبا أمام المنتخب البلجيكي، برمى شارة قيادة المنتخب البرتغالي، بعد تلقي منتخب بلاده الخسارة، بنتيجة هدف دون رد، ليغادر البطولة، ويستعرض دوت الخليج أبرز اللقطات في المباراة.

خرج رونالدو من ملعب المباراة في حالة غضب وحزن يسيطر عليه، بعد إقصاء منتخب بلاده في الدور الـ 16 علي يد المنتخب البلجيكي، ليلقي رونلدو شارة قيادة القائد علي أرضية الملعب ويضربها بعدها بقدمة في حالة غضب شديد.

Cristiano Ronaldo 🇵🇹 kicking the captain's armband after the defeat against Belgium. [@Salahuldien] #EURO2020 pic.twitter.com/l5Q8uIRYmo — RouteOneFootball (@Route1futbol) June 28, 2021

انتهت أحداث مباراة البرتغال وبلجيكا أمس بنتيجة هدف دون رد في لقاء الدور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا 2020، لصالح المنتخب البلجيكي، ليحجز مقعد في الدور الربع نهائي للبطولة، والبرتغال يغادر البطولة، بعد تتويجه بالنسخة الماضية منها.

نتيجة المباراة

جاء الهدف الأول والوحيد في المباراة في الدقيقة الواحده والأربعون عن طريق جورثان هازارد، من خلال تمريرة من توماس مونييه إلى ثورجان هازارد سددها صاروخية من على حدود المنطقة الجزاء في أقصى الزواية اليسرى لمرمى البرتغال.

كريستيانو رونالدو

نجح كريستيانو رونالدو في معادلة رقم الإيراني علي دائي التاريخي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات حول العالم برصيد 109 أهداف، سجلها في الفترة ما بين 1993 / 2006، بعد هدفيه مع منتخب البرتغال في شباك المنتخب الفرنسي في الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة من بطولة يورو 2020.

أرقام رونالدو في اليورو

شارك كريستيانو رونالدو في أول نسخة له مع منتخب بلاده، في النسخة الثانية عشر 2004، منذ إنطلاق البطولة في 1960، ليشارك في البطولة حتى الآن في خمس نسخ ويتفوق على الإسباني إيكر كاسيس حارس المرمى الذي شارك في البطولة في أربع نسخ، وسجل رونالدو في 13 هدف حتى الآن، ليتصدر الهداف التاريخي للبطولة، ظهر في التشكيل المثالي في البطولة في 2004 / 2012 / 2016، وحصد النسخة الماضية من البطولة في النهائي علي حساب فرنسا بهدف نظيف، ليدخل منتخبه في التاريخ بتحقيقة لأول مرة البطولة.

نجح كريستيانو رونالدو في معادلة رقم الإيراني علي دائي التاريخي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات حول العالم برصيد 109 أهداف، سجلها في الفترة ما بين 1993 / 2006، بعد هدفيه مع منتخب البرتغال في شباك المنتخب الفرنسي في الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة من بطولة يورو 2020.