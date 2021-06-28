/637798/أيمن-عبدالعزيز-عن-رمضان-صبحي-تايه-ومسيرته-لن-تدوم-طويلا

عبر أيمن عبدالعزيز، لاعب وسط الزمالك السابق، عن حزنه الشديد من تراجع مستوى رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، مؤكدا أنه في حالة استمرار اللاعب على نفس الأداء والتفكير والمستوى الموجود حاليا، فإن وجوده في الملاعب لن يكون طويلا.

تصريحات أيمن عبدالعزيز عن أداء رمضان صبحي

وقال قائد الزمالك الأسبق، في تصريحات تلفزيونية أن رمضان صبحي يمر بفترة توهان سيئة مع بيراميدز ومستواه الفني في تراجع كبير خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «أرى أنه سينتهي خلال عامين، في حال عدم البحث عن تجربة جماهيرية.. حيث تراجع مستواه الفني بشكل كبير مع بيراميدز، لعدم وجود جماهير خلفه تزيد قوة شخصيته».

الرجاء يقصي بيراميدز من بطولة الكونفدرالية الإفريقية

الجدير بالذكر أن فريق بيرميدز خرج من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعدما تمكن فريق الرداء المغربي، من الفوز بالمياراة التي جمعتهم في دور الذهاب من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عن طريق ضربات الترجيح، وانتهت المباراة الأولى بين الفريقين في القاهرة بالتعادل السلبي، ثم تمكن فريق الرجاء المغربي من التأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز بضربات الترجيح، وأضاع رمضان صبحي نجم فريق الأهلي الأسبق، هدف الفوز لبيراميدز.

ويعرض موقع دوت الخليج أسباب هزيمة بيراميز من فريق الرجاء المغربي

وتأتي تلك هزيمة بيراميدز من فريق الرجاء، في مباراة نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، هي الهزيمة الثانية على التوالي لبيراميدز من فريق الوداد المغربي، وكان يكفي فريق بيراميدز التعادل الإيجابي في المباراة للتأهل إلى نهائي الكونفدرالية، حيث لم يسبق لفريق بيراميدز في الحصولة على أي بطولة إفريقيا، بالرغم من إمكانيات الفريق، والتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين، حيث تعاقد فريق بيراميدز مؤخرا مع رمضان صبحي قادما من الدوري الإنجليزي، كما تعاقد مع أحمد فتحي وشريف إكرامي قادمين من الأهلي.

تشكيل فريق بيراميدز في مباراة الرجاء في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي

في خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحي

في خط الهجوم: إبراهيم عادل