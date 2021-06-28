/637800/مواعيد-مباريات-الأهلي-القادمة-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها يوم 1/7 يوليو من الشهر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج مواعيد مباريات الأهلي القادمة:

تقام مباراة الأهلي أمام فريق سموحة، والتي من المقرر إقامتها يوم 4/7 الجاري الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يلتقي فريق الأهلي امام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها يوم 8/7 الخميس، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يدخل النادي الأهلي مباراته أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها يوم 11/7، وتقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يلتقي النادي الأهلي أمام فريق كايزر تشيفيز ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق المارد الأحمر الفوز علي نظيرة الترجي التونسي وفي هذا الإطار يبحث الكثير عن موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

وتقام المباراة بين الأهلي وفريق كايزر تشيفيز يوم 17 يوليو المقبل، ومن المقرر إقامتة في تمام الساعة التاسعة مساءً،ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا بدولة المغرب، على ملعب مركب محمد الخامس

يلتقي فريق أمام نظيرة البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة يوم22/7 في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يدخل النادي الأهلي مباراته أمام فريق الإنتاج الحربي والتي من المقرر إقامتها يوم 25/7 ، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يلتقي النادي الاهلي أمام فريق أسوان يوم 29/7 يوليو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تقام مباراة النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كيلوبترا يوم 5/8 ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يدخل النادي الاهلي مباراته أمام فريق الإسماعيلي يوم 9/8، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يدخل النادي الأهلي مباراته أمام فريق إنبي يوم 12/8، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تقام مباراة الأهلي أمام فريق طلائع الجيش يوم 15/8، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة

وتذاع المباريات عبر قنوات اون تايم سبورتس.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.