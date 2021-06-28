/637802/بحضور-نجوم-الرياضة-والفن-توقيع-بروتوكول-تعاون-بين-شركة-جي-جلوبال-والاتحاد-المصري-للثقافة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات مؤتمر الرياضة في الجمهورية الجديدة، بالتعاون مع الإتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي أشرف محمود، أعضاء مجلس إدارة الإتحاد، وعدد من نجوم الرياضة وكبار النقاد الرياضيين.

دوت الخليج

وزير الشباب والرياضة: مصر تعيش الآن طفرة على جميع المستويات

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير، أن مصر تعيش الان طفرة على جميع المستويات وفي كل المجالات، لافتا الي ان الحركة الرياضية المصرية شهدت تطور ملحوظ وانجازات تحققت بفضل دعم القيادة السياسية واعتبارها أمن قومي، وأحد أهم مقومات الدولة الشاملة، حيث أصبحت تساهم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استضافة وتنظيم العديد من البطولات العالمية.

وأضاف صبحي، ان البنية الإنشائية الرياضية والشبابية، كان لها دورا فعال في جعل مصر مركزا إقليما لتنظيم الفعاليات العالمية الرياضية الكبرى، مشيرا الي ان مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، سوف تساهم بشكل كبير في استضافة العديد والمزيد من تلك الاحداث العالمية، مثلما حدث واستضافة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بطولة كأس العالم لكرة اليد يناير الماضي.

وزير الشباب والرياضة: احتفالية الاتحاد يومي 6، 7 يوليو المقبل سوف تشهد عدد من الفعاليات الرياضية والثقافية

وفي المقابل، قال أشرف محمود رئيس الإتحاد المصري للثقافة الرياضية، ان احتفالية الاتحاد يومي 6، 7 يوليو المقبل سوف تشهد عدد من الفعاليات الرياضية والثقافية الهامة، والتي ستأتي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة الإحتفال بذكري ثورة ال30 من يونيو المجيدة، وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، حيث ستأتي الإحتفالية تحت شعار" الرياضة في الجمهورية الجديدة".

واختتم رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية كلمته بتوجيه الشكر لوزير الشباب والرياضة على رعايته للمؤتمر ودعمه الكامل لكل الاتحادات الرياضية.

من جانبه وجه نجوم الكرة حسني عبد ربه نجم مصر والاسماعيلي وتامر بجاتو نجم مصر والاهلي والحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان الشكر للوزير على تبنيه المبادرات الاجتماعية لنجوم الرياضية واكدوا على استعداده للمشاركة في اي نشاط يخدم الوطن والمجتمع.

وفي كلمته اكد رمزي صالح حارس مرمى الاهلي والمنتخب الفلسطيني على شكره لمصر وقائدها على دعمهم للقضية الفلسطينية واشهد بفكرة تنظيم مباراة بين نجوم مصر وفلسطين دعما لاعمار غزة والاقصى ونقل تحيات الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفلسطين ورئيس اتحاد الكرة للدكتور اشرف صبحي ولاتحاد الثقافة الرياضية مؤكدا ان هذه اللفتة سيكون لها أثر ايجابي كبير لدى الشعب الفلسطيني. كما تحدث الفنان سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية مشيدا بدعم الوزير لكل الانشطة الثقافية التي ترتقي بوعي الشباب.

وفي نهاية المؤتمر شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة جي جلوبال والاتحاد المصري للثقافة الرياضية، يقتضى بتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية للاتحاد، ووجه الشكر للسيدة عبير عصام الدين عضو مجلس الإدارة على تحملها نفقات طباعة كتابين عن الثقافة والادب.