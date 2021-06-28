/637804/أحمد-شوبير-يكشف-حقيقة-تغير-موعد-مباراة-الأهلي-و-كايزر-تشيفز-في-دوري-ابطال-إفريقيا-صور

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مباراة الأهلي أمام فريق كايزر تشيفز لم يتغير، والفريق الأخر لم يقدم أي طلب لتقديم اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحمد شوبير عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:موقف نهائي افريقيا حتي الآن بين الاهلي وكايزر شيفز المباراه في موعدها 17 يوليو بالدار البيضاء ولا تغيير في اي شئ وفي انتظار اي جديد وللعلم كايزر شيفز لن يتقدم بطلب لتقديم موعد المباراه”.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

هداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

ومن ناحيه اخري قد قرر سيد عبد الحفيظ المدير الفني للنادي الأهلي فرض مكافأت كبيرة للاعبي الفريق بعد إكتساح الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض وليد سليمان أمس الأحد في مران الفريق ، للإصابة في العضلة الأمامية واللاعب أجرى اشاعة وفي انتظار خروجها وعرضها على الجهاز الطبي للفريق لتحديد مدة اصابته.

الكاف يختار مجدى أفشة كأفضل لاعب

اختارت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على "تويتر"، محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى كأفضل لاعب فى مباراة الترجى التونسى التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، ليصعد للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى، ويستعد لمباراته المقبلة أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقي.