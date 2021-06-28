أحمد حسن يهنئ بدر المطوع علي كسر رقمه العالمي «صور»

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نشر الدولي المصري أحمد حسن عميد لاعبي العالم، وقائد المنتخب الوطني، على صفحته الشخصي فايسبوك صورة للدولي الكويتي بدر المطوع، مع منتخب بلاده، يهنئه على كسر رقمه القياسي مع المنتخب المصري، ويستعرض دوت الخليج أيرز الأرقام بين نجمي العرب.

تخطى الكويتي بدر المطوع مع منتخب بلاده، أمام تيبيه الصينية، رقمه الدولي الـ 185 ليكسر به رقم عميد لاعبي العالم الدولي المصري أحمد حسن لاعب المنتخب الوطني السابق.

قال أحمد حسن: “فخور بالسنوات التي قضيتها عميدًا للاعبي العالم وها هي الراية كما انتقلت لشخصي من النجمين الكبيرين حسام حسن ومحمد الدعيع تنتقل اليوم للنجم العربي الكويتي بدر المطوع بعد وصوله لرقم ١٨٥ مباراة دولية فكل التهنئة له مع تمنياتي بدوام العطاء والتقدم” .

حسم المنتخب الكويتي نتيجة مباراته أمام منتخب تيبيه الصينيه، بنتيجة هدفين دون مقابل هدف، في لقاء الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، سجل هدفي المنتخب الكويتي يوسف ناصر.