وزير الخارجية: مصر ملتزمة بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، فى الاجتماع الوزارى حول سوريا المنعقد فى روما على هامش الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش، وذلك فى إطار تعزيز الجهود الدولية لدفع التسوية السياسية فى سوريا.





وكان وزير الخارجية أوضح فى كلمته خلال بمؤتمرالتحالف الدولى ضد داعش، أن تنظيم داعش لايزال يمثل خطرًا حقيقيًا على الرغم مما تم تحقيقه من نجاح على صعيد تحرير مناطق واسعة من الأراضى التى كان يسيطر عليها التنظيم الارهابى فى العراق وسوريا، مشددًا فى هذا السياق على ضرورة تدعيم الجهود المشتركة للدول الأعضاء فى التحالف للقضاء على التهديد الذى يمثله التنظيم.

وقال المتحدث الرسمى أحمد حافظ، أن وزير الخارجية أكد فى هذا السياق على التزام مصر الكامل بدعم جهود التحالف من خلال تبنيها لمقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تستند فقط إلى البعد الأمنى بل تأخذ بعين الاعتبار أيضًا الأبعاد الفكرية من خلال إصلاح وتحديث الخطاب الدينى وتفكيك الخطاب المغلوط الذى تستند إليه العناصر الارهابية، منوهًا فى هذا الصدد بالدور الذى يضطلع به الأزهر الشريف فى دحض التفسيرات المغلوطة للنصوص الدينية وتفسيرها على النحو الذى يتماشى مع التعاليم الإسلامية السليمة.

كما أعرب شكرى عن قلق مصر من تزايد نشاط المجموعات التابعة لتنظيم داعش فى بعض المناطق بالقارة الإفريقية، مشددًا على أن مصر ملتزمة فى هذا الصدد بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية فى مجال مكافحة الإرهاب.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية على التزام مصر الكامل بأهداف التحالف ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار فى العراق وسوريا، وعزمها القضاء على كافة الجماعات الإرهابية التى تتبنى أيديولوجيات وأهداف تنظيم داعش.