جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
ونظمت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة استهدفت حى أهالينا بمدينة السلام بالقاهرة، استمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد " تحت رعاية رئيس الجمهورية، وجرى توزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قافلة خدمية بمشروع أهالينا فى مدينة السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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