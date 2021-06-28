جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- " حديث جانبى للوزير سامح شكرى مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن على هامش اجتماعات روما.. لتناول عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف سد النهضة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سد النهضة يتصدر حوار شكرى ونظيره الأمريكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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