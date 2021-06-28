محمد حمزة: سنظل نستلهم من ثورة 30 يونيو روح التحدى فى مواجهة الصعاب

جدة - نرمين السيد - تقدم محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ وأمين شؤون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم والقوات المسلحة والشرطة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.





وأكد حمزة، أن ثورة 30 يونيو حققت الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية، وحققت إرادة الشعب المصرى فى اختيار دستوره وقيادته الرشيدة التى قادت سفينة الوطن بحكمة واقتدار للعبور بها إلى بر الأمان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ثورة 30 يونيو عنوانًا لإرادة المصريين، وتصميمهم على الحفاظ على هويتهم، والانتصار لوحدتهم فى مواجهة من يدعون للتفرق والانقسام، مؤكدًا أن الثورة سنظل دومًا نستلهم منها روح التحدى فى مواجهة المكائد والصعاب.

ودعا جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة والإصرار والعمل والإنتاج من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات لتحقيق التنمية والاستقرار فى جميع ربوع وطننا الغالى مصر.

وقال: "مصرنا الغالية لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب والتحلى بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".